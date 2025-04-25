Рятувальники завершили пошукові роботи після атаки на Київ: 12 людей загинули

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після вчорашньої ворожої атаки. Удар по житловому будинку у Святошинському районі забрав життя 12 людей, ще 87 отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, зокрема розбір пошкоджених конструкцій. За даними ДСНС, на місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки.

«У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Києві день п’ятниці, 25 квітня, оголосили Днем жалоби.