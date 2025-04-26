У Миколаєві тимчасово змінено рух трамваїв через аварію на мережах водоканалу

У Миколаєві тимчасово змінено рух трамваїв через аварію на водоканалі. Фото: Миколаївелектротранс

Через аварію на мережах МКП «Миколаївводоканал» тимчасово змінено рух трамваїв у напрямку Широкої Балки. Обмеження діятимуть з 10:00 і, за попередньою інформацією, триватимуть до кінця дня.

Про це повідомляють у пресслужбі «Миколаївелектротрансу».

Зміни торкнулися трьох трамвайних маршрутів:

Маршрут №1 (Яхт-клуб — Широка Балка) — трамваї курсуватимуть лише до зупинки 6 Слобідська, далі рух припинено. Повернення до Яхт-клубу через вулицю Ковальську (Кузнецьку).

Маршрут №7 (Широка Балка — Центральний ринок) — обслуговує пасажирів тільки до зупинки 13 Лінія.

Маршрут №10 (Промзона — Широка Балка) — тимчасово змінено на маршрут №6 (Промзона — Центральний ринок).

Пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок. Про відновлення руху трамваїв буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, у Миколаєві збільшать кількість тролейбусів у напрямку Матвіївського кладовища в поминальні дні.