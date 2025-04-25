В поминальні дні у Миколаєві збільшать кількість тролейбусів
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- Світлана Іванченко
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12:46, 25 квітня, 2025
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У Миколаєві збільшать кількість тролейбусів у напрямку Матвіївського кладовища в поминальні дні.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
Зокрема, 26 та 27 квітня тролейбуси №8 (вул. Будівельників — Матвіївка) працюватимуть за новим тимчасовим графіком.
Зазначається, що це зменшить час очікування транспорту для тих, хто планує відвідати Матвіївське кладовище.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві для пасажирів, які прибувають потягом «Київ — Миколаїв», додали ранковий рейс тролейбуса маршруту №2 від залізничного вокзалу.
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