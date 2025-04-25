В поминальні дні у Миколаєві збільшать кількість тролейбусів

Тролейбус у Миколаєві. Архівне фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві збільшать кількість тролейбусів у напрямку Матвіївського кладовища в поминальні дні.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Зокрема, 26 та 27 квітня тролейбуси №8 (вул. Будівельників — Матвіївка) працюватимуть за новим тимчасовим графіком.

Зазначається, що це зменшить час очікування транспорту для тих, хто планує відвідати Матвіївське кладовище.

Розклад додаткових тролейбусів у Миколаєві на 26 та 27 квітня. Архівне фото: «Миколаївелектротранс» Розклад додаткових тролейбусів у Миколаєві на 26 та 27 квітня. Архівне фото: «Миколаївелектротранс»

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві для пасажирів, які прибувають потягом «Київ — Миколаїв», додали ранковий рейс тролейбуса маршруту №2 від залізничного вокзалу.