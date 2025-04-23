У Миколаєві збільшили кількість рейсів тролейбуса №2 від залізничного вокзалу
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- Даріна Мельничук
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13:41, 23 квітня, 2025
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У Миколаєві для пасажирів, які прибувають потягом «Київ — Миколаїв», додали ранковий рейс тролейбуса маршруту №2 від залізничного вокзалу.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що пасажири, які прибувають потягом «Київ — Миколаїв» о 5:51, можуть скористатися тролейбусом, що вирушає з кінцевої зупинки на залізничному вокзалі о 5:58. Залишається ще наступний рейс о 6:14.
Також додали, що вказаний час відправлення актуальний як для будніх, так і для вихідних днів.
Актуальний розкладом руху тролейбусів можна дізнатися на офіційному сайті: https://mkelektrotrans.mk.ua/schedule
У разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту, можна звертатися на гарячу лінію «Миколаївелектротрансу» за номером 095 084 38 04. Також можна користуватися сервісами CityBus та EasyWay для моніторингу руху транспорту в реальному часі.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» проводить ремонт на вулиці Марка Кропивницького біля парку «Народний сад», де планується заміна рельсо-шпальної решітки та двох стрілочних переводів.
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