У Миколаєві збільшили кількість рейсів тролейбуса №2 від залізничного вокзалу

У Миколаєві збільшили кількість рейсів тролейбуса № 2. Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві для пасажирів, які прибувають потягом «Київ — Миколаїв», додали ранковий рейс тролейбуса маршруту №2 від залізничного вокзалу.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що пасажири, які прибувають потягом «Київ — Миколаїв» о 5:51, можуть скористатися тролейбусом, що вирушає з кінцевої зупинки на залізничному вокзалі о 5:58. Залишається ще наступний рейс о 6:14.

Також додали, що вказаний час відправлення актуальний як для будніх, так і для вихідних днів.

Актуальний розкладом руху тролейбусів можна дізнатися на офіційному сайті: https://mkelektrotrans.mk.ua/schedule

У разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту, можна звертатися на гарячу лінію «Миколаївелектротрансу» за номером 095 084 38 04. Також можна користуватися сервісами CityBus та EasyWay для моніторингу руху транспорту в реальному часі.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» проводить ремонт на вулиці Марка Кропивницького біля парку «Народний сад», де планується заміна рельсо-шпальної решітки та двох стрілочних переводів.