  • пʼятниця

    21 березня, 2025

  • 9.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 9.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві ремонтують трамвайні колії біля Народного саду

Біля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра СєнкевичаБіля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» проводить ремонт на вулиці Марка Кропивницького біля парку «Народний сад», де планується заміна рельсо-шпальної решітки та двох стрілочних переводів.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, це дозволить трамваям та іншому транспорту рухатися безпечно та без збоїв.

Зазначається, що підприємство планує завершити роботи впродовж 2-3 місяців. Після цього перейдуть до благоустрою території, далі за планом — ремонт на перехресті біля зоопарку. 

«Ці роботи є новими для нашого підприємства, оскільки ми будемо міняти два стрілочних переводи. Останні 15 років в Миколаєві їх не замінювали. Вони будуть встановлені на нові полімерні шпали, термін експлуатації яких 50 років. Зараз тут працюють служба колії та автослужба підприємства. Загалом кожного дня на цій ділянці виконують роботи близько 10-12 працівників», — розповів директор підприємства Юрій Сметана.

Біля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра СєнкевичаБіля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича
Біля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра СєнкевичаБіля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича

Раніше повідомлялось, що КП «Миколаївелектротранс» планує відремонтувати переїзд біля зоопарку та на вулиці 1-а Військова біля парку Народний сад за понад 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 17 березня у Миколаєві змінюється маршрут трамвая №3 у зв’язку з ремонтом на розі вулиць Марка Кропивницького та 1-ї Воєнної.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Миколаєві оновлюють оголошення зупинок у електротранспорті: нові назви звучать голосом музиканта Алексєєва
Планові роботи: 13 березня у Миколаєві не розвозитимуть очищену воду
У Миколаєві змінюють маршрут трамвая №3 через ремонт колій
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко
новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКГ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа

Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Миколаєві змінюють маршрут трамвая №3 через ремонт колій
Планові роботи: 13 березня у Миколаєві не розвозитимуть очищену воду
У Миколаєві оновлюють оголошення зупинок у електротранспорті: нові назви звучать голосом музиканта Алексєєва

Суд покарав умовно подружжя Кормишкіних у справі про незаконне збагачення: вони передадуть ₴22 млн державі та ЗСУ

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

6 годин тому

Віцемер Миколаєва Коренєв відвідав конференцію з відбудови у Тайвані

Аліна Квітко

Головне сьогодні