У Миколаєві ремонтують трамвайні колії біля Народного саду

Біля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» проводить ремонт на вулиці Марка Кропивницького біля парку «Народний сад», де планується заміна рельсо-шпальної решітки та двох стрілочних переводів.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, це дозволить трамваям та іншому транспорту рухатися безпечно та без збоїв.

Зазначається, що підприємство планує завершити роботи впродовж 2-3 місяців. Після цього перейдуть до благоустрою території, далі за планом — ремонт на перехресті біля зоопарку.

«Ці роботи є новими для нашого підприємства, оскільки ми будемо міняти два стрілочних переводи. Останні 15 років в Миколаєві їх не замінювали. Вони будуть встановлені на нові полімерні шпали, термін експлуатації яких 50 років. Зараз тут працюють служба колії та автослужба підприємства. Загалом кожного дня на цій ділянці виконують роботи близько 10-12 працівників», — розповів директор підприємства Юрій Сметана.

Біля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича Біля Народного Саду ремонтують трамвайні колії. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича

Раніше повідомлялось, що КП «Миколаївелектротранс» планує відремонтувати переїзд біля зоопарку та на вулиці 1-а Військова біля парку Народний сад за понад 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 17 березня у Миколаєві змінюється маршрут трамвая №3 у зв’язку з ремонтом на розі вулиць Марка Кропивницького та 1-ї Воєнної.