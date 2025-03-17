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У Миколаєві змінюють маршрут трамвая №3 через ремонт колій

Новий маршрут трамваю №3 у Миколаєві, фото: «Миколаївелектротранс»Новий маршрут трамваю №3 у Миколаєві, фото: «Миколаївелектротранс»

З понеділка 17 березня у Миколаєві змінюється маршрут трамвая №3 у зв’язку з ремонтом на розі вулиць Марка Кропивницького та 1-ї Воєнної.

Як повідомили у КП «Миколаївелектротранс», роботи є частиною облаштування безпечного переїзду в районі Народного Саду.

Зазначається, що на період ремонту трамваї №3 курсуватимуть від вулиці 10-Воєнна через вулицю Марка Кропивницького до вулиці Захисників Миколаєва, кінцевою зупинкою залишиться ЧСЗ. У зворотному напрямку рух здійснюватиметься за маршрутом трамвая №11.

У «Миколаївелектротрансі» попередили, що через ремонт можливі відхилення від розкладу.

Комунальники нагадали, що відстежувати рух трамваїв у реальному часі можна через додатки CityBus та EasyWay, а також за телефоном гарячої лінії підприємства: +380-95-084-38-04.

Раніше в коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що у міських трамваях і тролейбусах поступово замінюють голосові оголошення зупинок відповідно до нових назв.

За його словами, підприємство вже підготувало оновлену озвучку для всіх 10 тролейбусних і 6 трамвайних маршрутів. Відтепер усі оголошення звучатимуть одним голосом.

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