У Миколаєві оновлюють оголошення зупинок у електротранспорті: нові назви звучать голосом музиканта Алексєєва

У миколаївських трамваях і тролейбусах оновлюють озвучку зупинок відповідно до нових назв. Фото: «Миколаївелектротранс»

У міських трамваях і тролейбусах поступово замінюють голосові оголошення зупинок відповідно до нових назв.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

За його словами, підприємство вже підготувало оновлену озвучку для всіх 10 тролейбусних і 6 трамвайних маршрутів. Відтепер усі оголошення звучатимуть одним голосом.

— Зараз ми поступово оновлюємо аудіозаписи в рухомому складі. Для кожного трамвая і тролейбуса потрібно перезаписати флешку з повним новим аудіофайлом, і це займає певний час, адже транспорт постійно працює на маршрутах. Є також технічні складнощі із флешками для трамваїв, адже вони застарілі, тому їх оновлення потребує більше підготовчої роботи. Однак процес триває, і ми вже отримуємо позитивні відгуки від пасажирів, – розповів директор підприємства.

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Раніше миколаївці звертали увагу, що деякі зупинки досі оголошуються за старими назвами. Відповідне звернення нещодавно залишила жителька міста у контакт-центрі міськради.

— Хочу попросити зробити новий запис голосових оповіщень про зупинки в трамваях. Зокрема, зупинки «Аркасівська» та «Захисників Миколаєва» досі оголошуються за старими своїми назвами», – написала жителька Ірина Маркіна-Бадюл.

Юрій Сметана подякував миколаївцям за небайдужість та додав, що нову озвучку розробили спільно з Володимиром Алексеєвим, який організовує культурні заходи у місті.

— Дякую всім, хто допомагає нам у цьому процесі. До речі, нову озвучку ми зробили спільно з Володимиром Алексеєвим, який проводить багато культурних заходів для міста і наша спільна робота по озвучці нових назв це також частина культури, – наголосив він.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення. В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Зокрема у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Верховна рада остаточно перейменувала місто у жовтні 2024 року. Водночас на мапі відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївської області, які парламент перейменував у вересні цього року.