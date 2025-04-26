В порту Ірану стався потужний вибух: повідомляють, що поранені 500 людей

Вибух у порту Ірану, скриншоти з камер відеоспостереження

Внаслідок потужного вибуху і пожежі, що стались в суботу, 26 квітня, в порту на півдні Ірану, поранено щонайменше 516 осіб.

Про це повідомляють Al Jazeera та Reuters.

Вибух стався в порту Раджаї, основного об'єкта контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

ЗМІ пояснюють, що промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на його застарілих нафтових об'єктах, які борються за доступ до деталей, що перебувають під міжнародними санкціями.

Іранське державне телебачення повідомило, що за попередніми даними, причиною стала недбалість при зберіганні легкозаймистих матеріалів на об’єкті.

На відео в соціальних мережах видно чорний клуби диму після вибуху. Інші показували скло, вибите з будівель за кілометри від епіцентру вибуху.

Влада поки що не назвала жодної причини вибуху.

Нагадаємо, 10 березня в іранському порту Чабахар розпочались спільні військово-морські навчання, які щорічно організовують Іран, Росія та Китай.