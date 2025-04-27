Під Миколаєвом два мопеди зіткнулись із автомобілем: постраждалого госпіталізували в лікарню
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- Аліса Мелік-Адамян
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6:32, 27 квітня, 2025
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У суботу, 26 квітня, близько 9:00 ранку на автодорозі «Дніпро — Миколаїв» неподалік селища Мішково-Погорілове сталася аварія за участі двох мотоциклів Suzuki та автомобіля Hyundai.
За попередньою інформацією, один із мотоциклістів допустив зіткнення з автомобілем, повідомляють у поліції Миколаївської області.
Внаслідок аварії 40-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події. Слідчі кваліфікували інцидент за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).
Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.