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Під Миколаєвом два мопеди зіткнулись із автомобілем: постраждалого госпіталізували в лікарню

ДТП сталась біля Мішково-Погорілового. Фото: ГУНП МиколаївщиниДТП сталась біля Мішково-Погорілового. Фото: ГУНП Миколаївщини

У суботу, 26 квітня, близько 9:00 ранку на автодорозі «Дніпро — Миколаїв» неподалік селища Мішково-Погорілове сталася аварія за участі двох мотоциклів Suzuki та автомобіля Hyundai.

За попередньою інформацією, один із мотоциклістів допустив зіткнення з автомобілем, повідомляють у поліції Миколаївської області.

Внаслідок аварії 40-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події. Слідчі кваліфікували інцидент за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

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