Російські війська обстріляли дві громади на Миколаївщині
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- Альона Коханчук
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8:24, 27 квітня, 2025
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На Миколаївщині російські війська атакували дронами Куцурубську та Очаківську громади. Ніхто не постраждав.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Куцурубська громада зазнала удару у суботу, 26 квітня, о 19:55. Також учора ворог двічі атакував дронами типу FPV Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що російська армія в ніч на суботу 26 квітня запустила безпілотники по території Миколаївської області. Протиповітряна оборона знищила три БпЛА типу «Shahed 131/136».
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