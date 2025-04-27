Російські війська обстріляли дві громади на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині російські війська атакували дронами Куцурубську та Очаківську громади. Ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Куцурубська громада зазнала удару у суботу, 26 квітня, о 19:55. Також учора ворог двічі атакував дронами типу FPV Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на суботу 26 квітня запустила безпілотники по території Миколаївської області. Протиповітряна оборона знищила три БпЛА типу «Shahed 131/136».