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Російські війська обстріляли дві громади на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині російські війська атакували дронами Куцурубську та Очаківську громади. Ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Куцурубська громада зазнала удару у суботу, 26 квітня, о 19:55. Також учора ворог двічі атакував дронами типу FPV Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на суботу 26 квітня запустила безпілотники по території Миколаївської області. Протиповітряна оборона знищила три БпЛА типу «Shahed 131/136».

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