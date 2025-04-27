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У Миколаєві конфлікт біля магазину закінчився стріляниною: поліцейські затримали підозрбваного

Стрілянина біля магазину у Миколаєві. Фото: поліція МиколаївщиниСтрілянина біля магазину у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві затримали 38-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у стрілянині біля магазину по проспекту Героїв України.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

За інформацією правоохоронців, у неділю, 27 квітня, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину біля магазину по проспекту Героїв України.

На місці події поліцейські з’ясували, що між чоловіками стався конфлікт через зауваження потерпілого щодо сп'яніло стану та непристойної поведінки у громадському місці.

«Вже на вулиці нетверезий фігурант здійснив постріл у груди опоненту та втік із місця події. Потерпілого з отриманими травмами забрала швидка медична допомога», — додали у поліції.

Стрілянина біля магазину у Миколаєві. Фото: поліція МиколаївщиниСтрілянина біля магазину у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївщини

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Його дії кваліфікували, як замах на умисне вбивство, скоєне з хуліганських мотивів. Підозрюваному загрожує до 15 років в’язниці.

Стрілянина біля магазину у Миколаєві. Фото: поліція МиколаївщиниСтрілянина біля магазину у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївщини

Нагадаємо, що у Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали 28-річного місцевого мешканця, який посеред ночі почав стріляти біля кафе та на автозаправці.

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