  • неділя

    27 квітня, 2025

  • 14.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 квітня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 14.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни скинули два КАБи на Херсон: є поранені, пошкоджено лікарню та будинки

Наслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВАНаслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВА

У неділю, 27 квітня, близько 10:00 ранку російські війська скинули два КАБи на житловий квартал. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Через обстріли в одній із багатоповерхівок зруйновані верхні поверхи. Крім цього, відомо про пошкодження двох багатоповерхівок, приватного будинку та медичного закладу.

Постраждали четверо людей, двоє госпіталізовані. Серед постраждалих: 82-річна жінка —  вона отримала мінно-вибухову травму, ще одна 81-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Наразі вони перебувають в лікарні. За меддопомогою також звернулись чоловіки, 58 та 59 років. В них —  вибухові травми та поранення голови. Стан потерпілих —  легкий. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Наслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВАНаслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВА
Наслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВАНаслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що 24 квітня російські війська масово обстріляли населені пункти Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися десятки сіл і міст.

Останні новини про: обстріл Херсона

Доба на Херсонщині: поранені 10 людей, пошкоджені будинки та трубопровід
У Херсоні вимкнули світлофори через атаки дронів
Обстріли на Херсонщині: двое загиблих, троє поранених, зруйновані будинки
Реклама

Читайте також:

новини

Віцемер Андрієнко: Мета конкурсу на новий ДОФ — виправити ідентичність миколаївців, які потрапили під вплив російських наративів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві підрядник почав відновлювати просівшу біля залізничного вокзалу плитку

Даріна Мельничук
новини

Мирний план Трампа передбачає вихід росіян з Кінбурнської коси

Катерина Середа
новини

Данія планує продовжити відновлення житлових кварталів у Миколаєві: ще визначаються, яких саме

Юлія Бойченко
новини

Занедбану будівлю Центрального суду збираються передати у власність Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: обстріл Херсона

Обстріли на Херсонщині: двое загиблих, троє поранених, зруйновані будинки
У Херсоні вимкнули світлофори через атаки дронів
Доба на Херсонщині: поранені 10 людей, пошкоджені будинки та трубопровід

Мер Миколаєва похвалив головного архітектора Полякова на сесії: «Вигрібає конюшні, загажені за багато років»

У Миколаєві конфлікт біля магазину закінчився стріляниною: поліцейські затримали підозрбваного

5 годин тому

Російські війська обстріляли дві громади на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні