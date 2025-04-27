Росіяни скинули два КАБи на Херсон: є поранені, пошкоджено лікарню та будинки

Наслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВА

У неділю, 27 квітня, близько 10:00 ранку російські війська скинули два КАБи на житловий квартал. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через обстріли в одній із багатоповерхівок зруйновані верхні поверхи. Крім цього, відомо про пошкодження двох багатоповерхівок, приватного будинку та медичного закладу.

Постраждали четверо людей, двоє госпіталізовані. Серед постраждалих: 82-річна жінка — вона отримала мінно-вибухову травму, ще одна 81-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Наразі вони перебувають в лікарні. За меддопомогою також звернулись чоловіки, 58 та 59 років. В них — вибухові травми та поранення голови. Стан потерпілих — легкий. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Наслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки атаки на Херсон. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що 24 квітня російські війська масово обстріляли населені пункти Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися десятки сіл і міст.