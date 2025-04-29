У Києві через падіння уламків дронів згоріла база відпочинку, постраждала жінка
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- Марія Хаміцевич
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8:27, 29 квітня, 2025
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У Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожих дронів виникли пожежі.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, загорілися приватний будинок і автомобілі. На місце були направлені медики та рятувальники.
Пізніше він додав, що є постраждала жінка, якій надають допомогу на місці. Також стало відомо, що у районі повністю згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.
Раніше повідомлялося про активну роботу сил ППО в Києві та області. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив факти падіння уламків у Деснянському районі.
Нагадаємо, що також 28 квітня російські війська атакували дронами FPV та артилерією Миколаївську область. В одному із сіл через один із обстрілів було пошкоджено приватний будинок.
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