У Києві через падіння уламків дронів згоріла база відпочинку, постраждала жінка

У Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожих дронів виникли пожежі.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, загорілися приватний будинок і автомобілі. На місце були направлені медики та рятувальники.

Пізніше він додав, що є постраждала жінка, якій надають допомогу на місці. Також стало відомо, що у районі повністю згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.

Раніше повідомлялося про активну роботу сил ППО в Києві та області. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив факти падіння уламків у Деснянському районі.

Нагадаємо, що також 28 квітня російські війська атакували дронами FPV та артилерією Миколаївську область. В одному із сіл через один із обстрілів було пошкоджено приватний будинок.