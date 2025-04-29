На Дніпропетровщині російський безпілотник влучив у будинок: загинула дівчинка, ще одна у лікарні

На Дніпропетровщині ворожий дрон влучив у житловий будинок. Фото: ДСНС

Вночі російські війська атакували Дніпропетровську область. У Самарівському районі ворожий дрон влучив в житловий будинок. Постраждало двоє дітей, одна з них померла дорогою до лікарні.

Про це повідомили у ДСНС.

Загинула дитина 2012 року народження. Вона перебувала під завалами, мешканці витягли її самостійно, але дівчинка померла дорогою до лікарні. Ще одну потерпілу дитину 2019 року народження з-під завалів дістали рятувальники.

Постраждали і батьки дівчаток, та вони відмовилися від госпіталізації.

В іншому районі, Синельниківському, російські війська вдарили по підприємству. За попередніми даними, без загиблих та поранених.

На Дніпропетровщині ворожий дрон влучив у житловий будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожих дронів виникли пожежі.