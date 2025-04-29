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Російські війська завдали авіаційного удару по Херсону

Пошкоджений багатоповерховий будинок після російського авіаційного удару, Херсон, 27 квітня 2025 року . Олександр Прокудін/TelegramПошкоджений багатоповерховий будинок після російського авіаційного удару, Херсон, 27 квітня 2025 року . Олександр Прокудін/Telegram

Російські війська вдарили по Херсону трьома керованими авіабомбами

Про це повідомив офіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський.

Три керовані авіабомби випустили по Херсону у вівторок, 29 квітня, близько 10:22. Внаслідок чого пошкоджені два багатоквартирних будинки. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень встановлюється.

Також увечері 28 квітня 2025 року російські війська атакували медзаклад у Качкарівці Милівської громади Бериславського району Херсонської області.

Нагадаємо, що у неділю, 27 квітня, близько 10:00 ранку російські війська скинули два КАБи на житловий квартал. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.

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