Російські війська завдали авіаційного удару по Херсону
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- Альона Коханчук
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12:33, 29 квітня, 2025
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Російські війська вдарили по Херсону трьома керованими авіабомбами
Про це повідомив офіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський.
Три керовані авіабомби випустили по Херсону у вівторок, 29 квітня, близько 10:22. Внаслідок чого пошкоджені два багатоквартирних будинки. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень встановлюється.
Також увечері 28 квітня 2025 року російські війська атакували медзаклад у Качкарівці Милівської громади Бериславського району Херсонської області.
Нагадаємо, що у неділю, 27 квітня, близько 10:00 ранку російські війська скинули два КАБи на житловий квартал. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.
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