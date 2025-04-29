Жителя Херсона судитимуть за підозрою у вбивстві сусіда в ліфті

У Херсоні судитимуть чоловіка за вбивство сусіда в ліфті. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Місцевого жителя Херсона затримали за підозрою у вбивстві сусіда. Йому загрожує ув’язнення строком від 7 до 15 років.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 6 березня 2025 року в одному з багатоквартирних будинків обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повертався додому і в ліфті зустрів сусіда. Між чоловіками виник конфлікт після того, як потерпілий зробив зауваження обвинуваченому.

Під час сварки обвинувачений дістав заряджену травматичну зброю і вистрілив сусідові в голову. Від отриманого поранення потерпілий загинув на місці. Його тіло виявили сусіди у кабіні ліфта.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувачений перебуває під вартою та очікує на вирок суду.

Нагадаємо, жителя Миколаєва підозрюють у вбивстві власної матері під час сварки.