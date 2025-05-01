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Атака на Одесу: 6 поранених у лікарні, 2 будинки можуть бути знесені

Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: ДСНСНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: ДСНС

У ніч на 1 травня російські війська завдали комбінованого удару по Одесі та передмістях, застосувавши ракети та дрони. Під вогнем опинилася цивільна інфраструктура, зокрема щільно заселені райони міста.

Як повідомив в етері «Єдиних новин» перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов, внаслідок обстрілу постраждали 15 людей. Шість із них госпіталізовані, двоє перебувають у важкому стані. Ще дев’ять отримують амбулаторну допомогу.

Серед пошкоджених об’єктів — шість багатоповерхових будинків, 12 приватних домоволодінь, відділення служби доставки «Нова пошта», а також сім автомобілів.

— На місці працюють оперативні штаби, було розгорнуто відповідні намети, людям надається вся необхідна допомога, починаючи від юридичного супроводу і закінчуючи запропонуванням тимчасового житла, — розповів Олександр Харлов.

Наразі всі постраждалі розміщені у родичів або знайомих. У кількох будинках відсутні газопостачання та електрика, відновлювальні роботи тривають.

Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: ДСНСНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: ДСНС

Особливу увагу приділяють двом будинкам, що зазнали серйозних пошкоджень. У 16-поверхівці зруйновано три поверхи — квартири підлягають ремонту, але їх технічний стан ще оцінюють експерти.

— У нас постраждало три поверхи 16-ти поверхівки, ці квартири підлягають ремонту, наразі працюють відповідні служби, експерти, які оцінюють конструкцію цього будинку. А триповерховий будинок, який також постраждав, який складався з 18 квартир, він, скоріш за все, не підлягає відновленню, підлягає знесенню, тому буде вирішуватися питання розселення і забезпечення житлом людей, — констатував Олександр Харлов.

Нагадаємо, що уночі 1 травня Одесу атакували російські безпілотники. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. 

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