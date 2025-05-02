На Миколаївщині за добу сталось п’ять пожеж: горіли будівлі й сухостій

Пожежа у Миколаївській області 1 травня, фото: ДСНС

Упродовж доби, 1 травня, рятувальники Миколаївщини п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у різних районах області.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, два випадки сталися у житловому секторі.

У селі Новокрасне Первомайського району загорівся сарай на приватному подвір’ї. Полум’я охопило 12 квадратних метрів. Ввечері того ж дня у Новому Бузі Баштанського району спалахнув ще один сарай. Рятувальники загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів.

Крім того, три рази загорявся сухостій: у селі Пересадівка Миколаївського району, в Новому Бузі та в обласному центрі. Загалом вогонь охопив понад 2 гектари території. Причини займання наразі з’ясовуються.

Пожежа у Миколаївській області 1 травня, фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 1 травня, фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 1 травня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.