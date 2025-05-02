У Херсоні з вікна багатоповерхівки випав дворічний хлопчик: він в реанімації
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- Марія Хаміцевич
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10:12, 02 травня, 2025
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У Таврійському мікрорайоні Херсона з квартири на п’ятому поверсі випав дворічний хлопчик. Дитина знаходиться в реанімації у важкому стані.
Як повідомили у поліції Херсонської області 1 травня, хлопчика з численними важкими травмами підібрала мати, занесла додому та зачинилась зсередини.
Згодом жінка впустила медиків, які побачили, що дитина лежить у ліжку в крові з великою гематомою на голові та постійно плаче. Дитину забрали в лікарню і помістили у реанімаційне відділення.
За інформацією від поліцейських, хлопчик заліз на підвіконня, через відкрите вікно забрався на блок кондиціонера, не втримався і впав. У цей час його 40-річна мати була з іншими дітьми віком 2, 6, 9 та 11 років в іншій кімнаті.
За даними слідства, родина тривалий час перебуває на обліку, а батько родини знаходиться за кордоном.
Нині жінку помістили до лікарні для перевірки її стану. Їй загрожує до п’яти років тюрми за невиконання батьківських обов’язків, а також позбавлення батьківських прав.
«Інші малолітні діти вилучені службою у справах дітей із родини та поміщені до медичного закладу для перевірки їх стану здоров’я», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Одесі з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною. Жінка померла на місці, а дитину госпіталізували. Але згодом дитина також померла у лікарні.
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