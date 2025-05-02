У Херсоні з вікна багатоповерхівки випав дворічний хлопчик: він в реанімації

У Херсоні з вікна випав дворічний хлопчик, фото: Нацполіція

У Таврійському мікрорайоні Херсона з квартири на п’ятому поверсі випав дворічний хлопчик. Дитина знаходиться в реанімації у важкому стані.

Як повідомили у поліції Херсонської області 1 травня, хлопчика з численними важкими травмами підібрала мати, занесла додому та зачинилась зсередини.

Згодом жінка впустила медиків, які побачили, що дитина лежить у ліжку в крові з великою гематомою на голові та постійно плаче. Дитину забрали в лікарню і помістили у реанімаційне відділення.

За інформацією від поліцейських, хлопчик заліз на підвіконня, через відкрите вікно забрався на блок кондиціонера, не втримався і впав. У цей час його 40-річна мати була з іншими дітьми віком 2, 6, 9 та 11 років в іншій кімнаті.

За даними слідства, родина тривалий час перебуває на обліку, а батько родини знаходиться за кордоном.

Нині жінку помістили до лікарні для перевірки її стану. Їй загрожує до п’яти років тюрми за невиконання батьківських обов’язків, а також позбавлення батьківських прав.

«Інші малолітні діти вилучені службою у справах дітей із родини та поміщені до медичного закладу для перевірки їх стану здоров’я», — йдеться в повідомленні.

Діти, яких забрала служба у справах дітей, фото: Нацполіція Діти, яких вилучила служба у справах дітей, фото: Нацполіція Дворічний хлопчик, якого вилучила служба у справах дітей фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше в Одесі з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною. Жінка померла на місці, а дитину госпіталізували. Але згодом дитина також померла у лікарні.