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На Миколаївщині у річці знайшли тіло чоловіка

У водоймі на Первомайщині виявили тіло чоловіка, фото: ДСНС МиколаївщиниУ водоймі на Первомайщині знайшли тіло чоловіка, фото: ДСНС Миколаївщини

У селі Агрономія Первомайського району місцеві жителі помітили у воді тіло людини. Це сталося у річці Арбузинка, що протікає територією Арбузинської громади на Миколаївщині.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

До місця події прибули рятувальники, які провели обстеження водойми з човна. Приблизно за п’ять метрів від берега вони знайшли тіло потопельника та витягли його на берег. Особу загиблого та обставини трагедії наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що в Україні від початку року та станом на кінець лютого, на воді загинули 79 людей, серед них — шестеро дітей. Зазначається, що серед загиблих переважна більшість чоловіки — 65, а жінок — 14. Імовірно, це повʼязано із зимовою риболовлею.

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