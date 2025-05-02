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В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських, ті застосували зброю

Слідчі дії у справі нападу на поліцейських в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі нападу на поліцейських в Одесі. Фото: Нацполіція

На Куликовому полі в Одесі чоловік, озброєний двома ножами, атакував правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку. У відповідь один з поліцейських застосував зброю. 

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

У відомстві зазначили, що в момент нападу поліцейські несли службу з охорони громадського порядку. Аби відбити напад та затримати чоловіка з ножами, один з правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю.

Нападника госпіталізували з вогнепальними пораненнями, поліцейських — з ножовими. 

Слідчі дії у справі нападу на поліцейських в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі нападу на поліцейських в Одесі. Фото: Нацполіція
Слідчі дії у справі нападу на поліцейських в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі нападу на поліцейських в Одесі. Фото: Нацполіція

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Посягання на життя працівника правоохоронного органу».

Нагадаємо, на Миколаївщині загинув поліцейський, який прибув на виклик про сімейну сварку.  Тікаючи від правоохоронців, чоловік дістав гранату та кинув у них. 

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