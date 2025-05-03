На Миколаївщині сили ППО збили вісім ударних дронів

Вночі на Миколаївщині збили безпілотник типу «Shahed-131/136». Фото: МОСТ

У ніч на 3 травня сили ППО знищили вісім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.

Про це повідомили Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Один із ударів прийшовся на Миколаїв — пошкоджень зазнала промислова інфраструктура. Постраждалих немає.

Напередодні, 2 травня, російська армія кілька разів атакувала громади області FPV-дронами — поцілили у Куцурубську, Очаківську та Первомайську громади. Усі обійшлися без жертв.