На Миколаївщині сили ППО збили вісім ударних дронів
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- Аліна Квітко
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8:16, 03 травня, 2025
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У ніч на 3 травня сили ППО знищили вісім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.
Про це повідомили Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Один із ударів прийшовся на Миколаїв — пошкоджень зазнала промислова інфраструктура. Постраждалих немає.
Напередодні, 2 травня, російська армія кілька разів атакувала громади області FPV-дронами — поцілили у Куцурубську, Очаківську та Первомайську громади. Усі обійшлися без жертв.
Нагадаємо, що 30 квітня російські війська також обстрілювали Миколаївщину. Пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Також у Мішково-Погорілівській громаді, внаслідок обстрілу, були пошкоджені склади.
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