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На Одещині жінка вбила дев’ятимісячну доньку, бо вона плакала

На Одещині мати підозрюється у вбивстві 9-місячної доньки. Фото: СуспільнеНа Одещині мати підозрюється у вбивстві 9-місячної доньки. Фото: Суспільне

В ніч на 3 травня в Одеському районі 43-річна жінка в стані нервового зриву вбила свою дев’ятимісячну дочку, бо вона плакала.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

«Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження. Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза», — сказано в заяві правоохоронців.

Наразі жінку затримано, вирішується питання про повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Санкція відповідної статті передбачає позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика, тіло якого виявили в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі.

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