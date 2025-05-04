Окупанти скидали авіабомби на Харківщину: є загиблий та поранені
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- Юлія Бойченко
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15:05, 04 травня, 2025
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Війська РФ завдали авіаударів по Харківській області, застосувавши керовані авіабомби (КАБи) та півторатонні ФАБ-1500. Також застосовували артилерію, FPV-дрони та БпЛА.
Про це повідомила поліція Харківської області.
КАБами окупанти вдарили по селищу Борова Ізюмського району. Там загинув цивільний місцевий житель, пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад.
У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу із застосуванням ФАБ-1500 пошкоджено будинки та автомобілі. Одна людина постраждала.
Окрім того, через удар керованою авіабомбою по місту постраждали три жінки. Пошкоджені будинки.
Унаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, поштове відділення, навчальний заклад, адміністративна будівля, автомобілі.
Нагадаємо, впродовж 3 травня ворог бив по чотирьох громадам Миколаївської області FPV-дронами та ударними безпілотниками.
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