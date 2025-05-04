Окупанти скидали авіабомби на Харківщину: є загиблий та поранені

Окупанти скидали авіабомби на Харківщину, фото: ДСНС

Війська РФ завдали авіаударів по Харківській області, застосувавши керовані авіабомби (КАБи) та півторатонні ФАБ-1500. Також застосовували артилерію, FPV-дрони та БпЛА.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Окупанти скидали авіабомби на Харківщину, фото: поліція Харківської області Окупанти скидали авіабомби на Харківщину, фото: поліція Харківської області

КАБами окупанти вдарили по селищу Борова Ізюмського району. Там загинув цивільний місцевий житель, пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад.

У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу із застосуванням ФАБ-1500 пошкоджено будинки та автомобілі. Одна людина постраждала.

Окупанти скидали авіабомби на Харківщину, фото: поліція Харківської області

Окрім того, через удар керованою авіабомбою по місту постраждали три жінки. Пошкоджені будинки.

Унаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, поштове відділення, навчальний заклад, адміністративна будівля, автомобілі.

Окупанти скидали авіабомби на Харківщину, фото: ДСНС

Окупанти скидали авіабомби на Харківщину, фото: ДСНС

Нагадаємо, впродовж 3 травня ворог бив по чотирьох громадам Миколаївської області FPV-дронами та ударними безпілотниками.