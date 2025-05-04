Через атаку «Шахеду» у Баштанському районі без світла залишились майже 900 осель
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- Юлія Бойченко
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7:42, 04 травня, 2025
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Впродовж 3 травня ворог бив по чотирьох громадам Миколаївської області FPV-дронами та ударними безпілотниками.
Про це повідомили Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зокрема ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду та один раз — Галицинівську громаду. Постраждалих немає.
Водночас ворог атакував Бузьку громаду Вознесенського району ударним дроном, тип якого ще встановлюється. Пошкоджено склад. Постраждалих немає.
А ввечері 3 травня ворог атакував Баштанський район «Шахедом». Внаслідок бойової роботи, уламками пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання наразі перебуває 892 абоненти. Постраждалих немає.
Водночас у ніч на 4 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, але деталі в ОВА пообіцяли надати згодом.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня сили ППО знищили вісім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.
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