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Через атаку «Шахеду» у Баштанському районі без світла залишились майже 900 осель

Впродовж 3 травня ворог бив по чотирьох громадам Миколаївської області FPV-дронами та ударними безпілотниками.

Про це повідомили Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зокрема ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду та один раз — Галицинівську громаду. Постраждалих немає.

Водночас ворог атакував Бузьку громаду Вознесенського району ударним дроном, тип якого ще встановлюється. Пошкоджено склад. Постраждалих немає. 

А ввечері 3 травня ворог атакував Баштанський район «Шахедом». Внаслідок бойової роботи, уламками пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання наразі перебуває 892 абоненти. Постраждалих немає.

Водночас у ніч на 4 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, але деталі в ОВА пообіцяли надати згодом.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня сили ППО знищили вісім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.

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