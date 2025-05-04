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На Харківщині через сильну лісову пожежу готують евакуацію місцевих

Лісова пожежа у Харківській області, фото: ДСНСЛісова пожежа у Харківській області, фото: ДСНС

У Харківській області через лісову пожежу, яка вже охопила площу 20 гектарів, готують евакуацію жителів.

Про це повідомили ДСНС України в Харківській області та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пожежа спалахнула в Борівській громаді Ізюмського району внаслідок російських ударів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали території Борівського лісництва й території регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду.

Лісова пожежа у Харківській області, фото: ДСНСЛісова пожежа у Харківській області, фото: ДСНС
Лісова пожежа у Харківській області, фото: ДСНСЛісова пожежа у Харківській області, фото: ДСНС

Загалом на території лісів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, пʼять із яких пов’язані з російськими обстрілами, зазначили рятувальники.

За словами Синєгубова, лісова пожежа вже охопила площу 20 гектарів. У лісі також детонують боєприпаси, залишені військами рф під час окупації.

Оскільки вогонь дістався до житлових будинків біля лісу, влада готує евакуацію, додав голова ОВА. За його словами, через сильний вітер пожежа стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

Нагадаємо, впродовж 3 травня та в ніч проти 4 травня рятувальники загасили 16 пожеж у Миколаївській області. Двічі горіли сараї, ще сталося 14 пожеж очерету, сухої трави, сміття, чагарників та лісосмуги.

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