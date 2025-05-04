За добу на Миколаївщині сталося 16 пожеж: горіли лісосмуги та очерет

Пожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНС

Впродовж 3 травня та в ніч проти 4 травня рятувальники загасили 16 пожеж у Миколаївській області. Двічі горіли сараї, ще сталося 14 пожеж очерету, сухої трави, сміття, чагарників та лісосмуги.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зокрема, у селі Голоскове Кривоозерської громади Первомайського району рятувальники загасили пожежу сараю на території приватного будинку площею 40 квадратних метрів. Також у селі Ясна Поляна Ольшанської громади Миколаївського району загасили подібну пожежу площею 40 квадратних метрів.

Пожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНС Пожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНС

Інші пожежі — це займання сухої трави, сміття, очерету, лісосмуги та чагарників. Горіло в усіх районах області з основних причин — необережне поводження з вогнем та навмисні підпали.

Від ДСНС до гасіння залучались 64 вогнеборці, 16 спецавтомобілів. У двох пожежах допомагали місцеві пожежні охорони «Тридуби» та «Мостове». З підвозом води допомагала техніка фермерів.

Нагадамо впродовж 1 травня рятувальники Миколаївщини п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у різних районах області.