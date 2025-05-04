  • неділя

    4 травня, 2025

  • 19.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 травня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 19.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Миколаївщині сталося 16 пожеж: горіли лісосмуги та очерет

Пожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНС

Впродовж 3 травня та в ніч проти 4 травня рятувальники загасили 16 пожеж у Миколаївській області. Двічі горіли сараї, ще сталося 14 пожеж очерету, сухої трави, сміття, чагарників та лісосмуги.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.  

Зокрема, у селі Голоскове Кривоозерської громади Первомайського району рятувальники загасили пожежу сараю на території приватного будинку площею 40 квадратних метрів. Також у селі Ясна Поляна Ольшанської громади Миколаївського району загасили подібну пожежу площею 40 квадратних метрів.

Пожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНС
Пожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа 3 травня 2025 року у Миколаївській області, фото: ДСНС

Інші пожежі — це займання сухої трави, сміття, очерету, лісосмуги та чагарників. Горіло в усіх районах області з основних причин — необережне поводження з вогнем та навмисні підпали.

Від ДСНС до гасіння залучались 64 вогнеборці, 16 спецавтомобілів. У двох пожежах допомагали місцеві пожежні охорони «Тридуби» та «Мостове». З підвозом води допомагала техніка фермерів.

Нагадамо впродовж 1 травня рятувальники Миколаївщини п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у різних районах області.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 10 пожеж, одна з яких через російський обстріл
На Миколаївщині за добу сталось п’ять пожеж: горіли будівлі й сухостій
На Миколаївщині поблизу села горів очерет — рятувальники загасили 3 гектари
Реклама

Читайте також:

новини

В миколаївських громадах ввели посаду «цифрових лідерів»: які їх обовʼязки?

Аліна Квітко
новини

Миколаївець на візку не зміг повернутися додому, бо посеред дня вимкнули ліфт за борги

Аліна Квітко
новини

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик прозвітував за 2024 рік на виїзній сесії у Первомайську

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни офіційно відкриють три пляжі

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині поблизу села горів очерет — рятувальники загасили 3 гектари

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині поблизу села горів очерет — рятувальники загасили 3 гектари
На Миколаївщині за добу сталось п’ять пожеж: горіли будівлі й сухостій
На Миколаївщині за добу сталося 10 пожеж, одна з яких через російський обстріл

Сухомлин пояснив, чому новий водогін для Миколаєва будують меншої потужності, ніж планувалось

Юлія Бойченко

Фалько вважає, що занедбану будівлю суду у центрі Миколаєва треба продати: «Можливо з інвестиційними умовами»

Очаківську школу-інтернат приєднали до миколаївського ліцею: що це означає