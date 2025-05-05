Правоохоронці затримали миколаївця за підозрою у коригуванні ударів по місту «в обхід» ППО

Затриманий миколаївець. Фото: прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві затримали 31-річного місцевого мешканця, який за даними правоохоронців збирав дані для ударів росіян по місту.

Про це повідомили у Службі безпеки України та прокуратурі Миколаївщини.

Як зазначили в СБУ, його головним завданням було виявити місця розташування українських військових, техніки та систем протиповітряної оборони. Щоб отримати потрібні дані, він випитував інформацію у знайомих під час звичайних розмов.

«Співробітники СБУ викрили зловмисника на початкових етапах його розвідактивності, задокументували її і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, чоловік підтримував Росію та зв’язався через Telegram із прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Під час обшуку у нього знайшли техніку з доказами його співпраці з росіянами. Йому висунули підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує від 8 до 12 років в’язниці.

Ззаначимо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Слід зазначити, що у 2023 році Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ та Сергія Лебедєва.

Нагадаємо, що у кінці квітня на Миколаївщині затримали 57-річну жінку, яка працювала в одному з управлінь Первомайської міськради. Її підозрюють у тому, що вона передавала росіянам інформацію про українських військових.