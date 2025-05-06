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Окупанти розстріляли трьох полонених українських захисників на Донеччині, — Офіс генпрокурора

3 травня російські окупанти взяли в полон українських військових, які виконували завдання на позиції біля села Новопіль на Донеччині. Згодом росіяни розстріляли полонених.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району.

Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, росіяни розстріляли їх з автоматичної зброї.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України). Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину людей.

У квітні Associated Press наводило дані українського Офісу генпрокурора, згідно з якими, від початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили щонайменше 245 українських військовополонених.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підкреслював, що такі страти стали системними.

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