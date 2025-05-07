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Через ранковий обстріл Києва загинули двоє людей, серед постраждалих — діти

Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНСНаслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Київ уранці 7 травня загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей, трьох з них госпіталізували з опіками.

Про це повідомили у ДСНС та міський голова Києва Віталій Кличко.

Рятувальні роботи проводилися у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

У Святошинському районі уламки дрона влучили в дев’ятиповерховий житловий будинок. Загорілися квартири на чотирьох верхніх поверхах. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів. П’ятьох людей вдалося врятувати, серед них — четверо дітей. Троє з них отримали опіки й були госпіталізовані.

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У Солом’янському районі уламки впали на відкриту місцевість, без подальших наслідків.

У Дніпровському районі безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Відбулося часткове руйнування перекриттів між 29-м і 30-м поверхами. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

У Шевченківському районі уламки впали на п’ятиповерховий будинок. Пожежа спалахнула на третьому та п’ятому поверхах. Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

Пізніше мер Києва уточнив, що загальна кількість поранених зросла до восьми: ще одну жінку госпіталізували, четверо людей отримали допомогу на місці.

Крім того, о 04:36 до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення, що в селі Софіївська Борщагівка внаслідок російської атаки БпЛА виникла пожежа та руйнація на другому поверсі десятиповерхівки в одному з житлових комплексів. За попередніми даними постраждалих немає.

Наслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНСНаслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНСНаслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНСНаслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНСНаслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНСНаслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНСНаслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНСНаслідки російської атаки на Київщину 7 травня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНСНаслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНСНаслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНСНаслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНСНаслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНСНаслідки російської атаки у селі Софіївська Борщагівка Київської області, фото: ДСНС

Нагадаємо, що вдень 6 травня FPV-дрони атакували Миколаївщину. В одному із сіл внаслідок вибуху було пошкоджено приватний будинок і магазин.

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