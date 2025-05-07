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Запорізька АЕС під загрозою блекауту через атаку РФ, — Міненерго

Російські військові на Запорізькій АЕС. Фото: ReutersРосійські військові на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters

Через російські обстріли Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану станцію із енергосистемою України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За інформацією відомства, наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

«Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки», йдеться у повідомленні.

В міністерстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС вісім разів пережила повний блекаут.

Раніше, експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, 23 квітня чули гучні постріли поблизу головної адміністративної будівлі, де розміщений їхній офіс.

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