CNN: Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії

Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії, фото: eurointegration.com.ua

Індія та Пакистан провели одну з наймасштабніших повітряних сутичок у сучасній історії авіації. Сутичка відбулася без порушення кордонів — пілоти обстрілювали цілі з відстані понад 160 кілометрів.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, в понад годинному бою взяли участь близько 125 винищувачів.

Пакистанські військові, за даними джерел, змогли збити п’ять індійських літаків. Водночас влада Ісламабада стверджує, що зробила все можливе для уникнення жертв серед цивільного населення.

Що передувало конфлікту між Індією та Пакистаном

Ескалація почалася після теракту 22 квітня 2025 року в індійському регіоні Джамму і Кашмір, коли бойовики відкрили вогонь по туристах. Загинуло 26 людей, серед яких був громадянин Непалу.

У відповідь на атаки Індія оголосила про початок військової операції «Синдур», під час якої були уражені девʼять об’єктів у Пакистані та на територіях, які Делі вважає «окупованими». Індійська сторона заявляє, що атаки були спрямовані лише на терористичні цілі.

Пакистан повідомив про 26 загиблих унаслідок ударів, а індійська поліція — про щонайменше 10 загиблих і 48 поранених внаслідок обстрілів Кашміру з боку Пакистану.