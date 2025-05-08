  • четвер

    8 травня, 2025

  • 17.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

CNN: Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії

Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії, фото: eurointegration.com.uaІндія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії, фото: eurointegration.com.ua

Індія та Пакистан провели одну з наймасштабніших повітряних сутичок у сучасній історії авіації. Сутичка відбулася без порушення кордонів — пілоти обстрілювали цілі з відстані понад 160 кілометрів.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, в понад годинному бою взяли участь близько 125 винищувачів.

Пакистанські військові, за даними джерел, змогли збити п’ять індійських літаків. Водночас влада Ісламабада стверджує, що зробила все можливе для уникнення жертв серед цивільного населення.

Що передувало конфлікту між Індією та Пакистаном

Ескалація почалася після теракту 22 квітня 2025 року в індійському регіоні Джамму і Кашмір, коли бойовики відкрили вогонь по туристах. Загинуло 26 людей, серед яких був громадянин Непалу.

У відповідь на атаки Індія оголосила про початок військової операції «Синдур», під час якої були уражені девʼять об’єктів у Пакистані та на територіях, які Делі вважає «окупованими». Індійська сторона заявляє, що атаки були спрямовані лише на терористичні цілі.

Пакистан повідомив про 26 загиблих унаслідок ударів, а індійська поліція — про щонайменше 10 загиблих і 48 поранених внаслідок обстрілів Кашміру з боку Пакистану.

Останні новини про: Індія

На півночі Індії температура перевищила 50 градусів
Непритомніли у чергах до виборчих дільниць: протягом весни в Індії 56 людей загинули від спеки
Датується VI століттям до нашої ери: археологи знайшли в Індії тисячолітній трубопровід
Реклама

Читайте також:

новини

Для будівництва автозаправки у зеленій зоні біля «Зорі» в Миколаєві знесуть 182 дуба

Аліна Квітко
новини

Прибиральницю ЖЕКа в Миколаєві засудили за продаж оголених фото й заборонили працювати в IT

Катерина Середа
новини

Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Екскерівницю МСЕК Миколаївщини арештували за підозрою у сприянні ухиленню від мобілізації та недекларуванні майна

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через війну в Коблівській громаді зруйновано понад 60 туристичних обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Індія

Датується VI століттям до нашої ери: археологи знайшли в Індії тисячолітній трубопровід
Непритомніли у чергах до виборчих дільниць: протягом весни в Індії 56 людей загинули від спеки
На півночі Індії температура перевищила 50 градусів

Хто видобуватиме та хто даватиме гроші на це: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

Росіяни вдарили FPV-дроном по громаді на Миколаївщині

43 хвилини тому

Російська атака по Миколаєву завдала довкіллю збитків на понад ₴172 млн

Світлана Іванченко

Головне сьогодні