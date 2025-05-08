На Одещині на дітей обвалилася стіна: один хлопчик загинув, інший — в лікарні
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:22, 08 травня, 2025
-
В Одеській області на двох маленьких дітей обвалилась стіна нежитлової будівлі. Молодший хлопчик загинув під завалами.
Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався сьогодні, 8 травня, близько 13:00 в одному з населених пунктів Слобідської громади.
За попередньою інформацією, діти 4 та 7 років гралися поблизу нежитлової будівлі, коли на них раптово обвалилася стіна.
Молодший із братів отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Старшого хлопчика з пошкодженнями різного ступеня тяжкості терміново госпіталізували до лікарні.
В поліції відзначили, що на місці працює слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.
Раніше повідомлялось, що на Одещині жінка випадково вистрілила в онуку із пневматичної зброї.
Останні новини про: Одещина