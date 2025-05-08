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На Одещині на дітей обвалилася стіна: один хлопчик загинув, інший — в лікарні

Місце інциденту, де загинула дитина. Фото: НацполіціяМісце інциденту, де загинула дитина. Фото: Нацполіція

В Одеській області на двох маленьких дітей обвалилась стіна нежитлової будівлі. Молодший хлопчик загинув під завалами.

Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався сьогодні, 8 травня, близько 13:00 в одному з населених пунктів Слобідської громади. 

За попередньою інформацією, діти 4 та 7 років гралися поблизу нежитлової будівлі, коли на них раптово обвалилася стіна.

Молодший із братів отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Старшого хлопчика з пошкодженнями різного ступеня тяжкості терміново госпіталізували до лікарні.

В поліції відзначили, що на місці працює слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.

Раніше повідомлялось, що на Одещині жінка випадково вистрілила в онуку із пневматичної зброї. 

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