На Одещині на дітей обвалилася стіна: один хлопчик загинув, інший — в лікарні

Місце інциденту, де загинула дитина. Фото: Нацполіція

В Одеській області на двох маленьких дітей обвалилась стіна нежитлової будівлі. Молодший хлопчик загинув під завалами.

Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався сьогодні, 8 травня, близько 13:00 в одному з населених пунктів Слобідської громади.

За попередньою інформацією, діти 4 та 7 років гралися поблизу нежитлової будівлі, коли на них раптово обвалилася стіна.

Молодший із братів отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Старшого хлопчика з пошкодженнями різного ступеня тяжкості терміново госпіталізували до лікарні.

В поліції відзначили, що на місці працює слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.

Раніше повідомлялось, що на Одещині жінка випадково вистрілила в онуку із пневматичної зброї.