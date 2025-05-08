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Стрілянина на Київщині: поліція затримала підозрюваного

Затримання підозрюваного у стрілянині на Київщині. Фото: НацполіціяЗатримання підозрюваного у стрілянині на Київщині. Фото: Нацполіція

У Київській області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вчинені смертельної стрілянини. За попередніми даними, трагедія сталася на тлі суперечки через продаж зброї.

Як повідомили в Національній поліції, внаслідок конфлікту загинули двоє людей — військовослужбовець та його теща.

Зазначається, що близько місяця тому військовий продав чоловікові вогнепальну зброю за тисячу доларів. Згодом між ними виник конфлікт через вимогу додаткової оплати. 

У ході сварки покупець відкрив вогонь із тієї ж зброї, вбивши військового та його родичку, яка на той момент перебувала в будинку.

«У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.  Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка», — повідомили в Нацполіції. 

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, у селі Софіївська Борщагівка, що на Київщині, чоловік відкрив стрілянину по людях. За попередніми даними, є загиблі.

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