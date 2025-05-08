У Софіївській Борщагівці на Київщині сталася стрілянина: є загиблі

Поліцейський оформлює протокол. Фото: Нацполіція

У селі Софіївська Борщагівка, що на Київщині, чоловік відкрив стрілянину по людях. За попередніми даними, є загиблі.

Як повідомили в поліції Київської області, сигнал про подію надійшов до правоохоронців о 15:22 8 травня.

Наразі на місці працюють усі екстрені служби, розгорнута спеціальна поліцейська операція зі встановлення обставин та затримання підозрюваного.

Раніше повідомлялось, що у Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали 28-річного місцевого мешканця, який посеред ночі почав стріляти біля кафе та на автозаправці.