У Софіївській Борщагівці на Київщині сталася стрілянина: є загиблі
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- Світлана Іванченко
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17:05, 08 травня, 2025
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У селі Софіївська Борщагівка, що на Київщині, чоловік відкрив стрілянину по людях. За попередніми даними, є загиблі.
Як повідомили в поліції Київської області, сигнал про подію надійшов до правоохоронців о 15:22 8 травня.
Наразі на місці працюють усі екстрені служби, розгорнута спеціальна поліцейська операція зі встановлення обставин та затримання підозрюваного.
Раніше повідомлялось, що у Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали 28-річного місцевого мешканця, який посеред ночі почав стріляти біля кафе та на автозаправці.
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