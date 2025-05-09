За добу росіяни тричі атакувала Очаків FPV-дронами
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- Марія Хаміцевич
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7:42, 09 травня, 2025
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Миколаївщина знову зазнала ворожих атак — російські війська продовжують обстрілювати регіон із застосуванням дронів.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Минулої доби, 8 травня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду та Очаків. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 7 травня російський дрон FPV також атакував Миколаївську область.
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