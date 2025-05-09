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За добу росіяни тричі атакувала Очаків FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Миколаївщина знову зазнала ворожих атак — російські війська продовжують обстрілювати регіон із застосуванням дронів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Минулої доби, 8 травня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду та Очаків. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 7 травня російський дрон FPV також атакував Миколаївську область.

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