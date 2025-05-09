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На Миколаївщині викрили схему розкрадання пального у військовій частині

На Миколаївщині викрили схему розкрадання пального у військовій частині. Фото: ДБРНа Миколаївщині викрили схему розкрадання пального у військовій частині. Фото: ДБР

В одній із військових частин Миколаївщини начальника відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів разом із підлеглим  підозрюють у крадіжці та продажу дизелього пального, яке мало використовуватися для потреб ЗСУ.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що пальне маркували червоним барвником, але це не зупинило підозрюваних. Вони продавали його місцевим фермерам за заниженою ціною — по 25 гривень за літр із барвником та по 28 без нього.

За попередніми даними, з початку 2025 року продано щонайменше 13 тисяч літрів. 7 травня під час передачі 125 тисяч гривень за 5 тисяч літрів пального фігурантів затримали.

Їм оголошено підозру у заволодінні військовим майном в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід та відсторонення від посад. ДБР встановлює всіх причетних. 

Нагадаємо, що на Миколаївщині посадовця однієї з військових частин підозрюють в організації багатомільйонної схеми заробітку на паливі, яке призначалось для потреб військових на Харківському напрямку. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

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