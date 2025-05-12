Жителі Миколаєва скаржаться на стихійну торгівлю у Корабельному районі: «Повна антисанітарія. Мʼясо на прилавках лежить у спеку»

У Миколаєві місцеві поскаржились на стихійну торгівлю мʼясної продукції поблизу супермаркету «АТБ» у Корабельному районі.

Зі скаргою жителі звернулись до редакції «МикВісті».

Люди розповіли, що продукція продається просто неба — без холодильного обладнання, на пошарпаних дерев’яних столах без належної санітарної обробки. На фото, яке прислали очевидці, видно розкладені на столі під навісом шматки мʼяса, фарш та ковбаси, що продаються без дотримання температурного режиму.

— Це повна антисанітарія. Мʼясо лежить на відкритому повітрі, мухи, спека, ніякого контролю. Хіба це безпечно для споживачів? Коли я почала фотграфувати, продавчиня схопила ніж і питала, хто дозволив фотографувати? А хто їм дозволив там торгувати?, — обурюються місцеві.

Торговці стоять на цій ділянці щоденно з ранку і майже до самого вечора. Фото «МикВісті» надали жителі Торговці стоять на цій ділянці щоденно з ранку і майже до самого вечора. Фото «МикВісті» надали жителі

Місцеві звернулись у Держпродспоживслужбу Миколаївської області, але там їм офіційно відповіли, що управління не здійснює нагляд за продажем продуктів на вулицях.

— Головне управління не здійснює державний нагляд (контроль) за харчовими продуктами, що реалізуються у невстановлених місцях (на вулицях, у дворах, на тротуарах, у скверах, парках, підʼїздах тощо), — йдеться у офіційній відповіді.

Люди звертались і до правоохоронних органів, які після прибуття на місце виклику розігнали торговців. Але через три дні продаж відновився. Коли жителі вдруге викликали поліцію, виявилось, що у підприємців зʼявились всі дозвільні документи, однак ні в поліції, ні самі торговці їх надати не можуть.

Крім того, спочатку стихійна торгівля, як зазначили жителі, здійснювалась поблизу проспекту біля дороги. Але після численних скарг торговці перемістились ближче до тротуару і розмістились перед магазинами.

— Ми ж не проти торгівлі, але продавайте свою продукцію на спеціально облаштованих місцях, а не перетворюйте Миколаїв на базар якийсь. Абсолютний безлад. Хто видав дозвіл на таку торгівлю? Поліція каже: у них є документи. А ким вони видані?, — кажуть люди.

Нагадаємо, що правоохоронці відзвітували про те, що викрили рибалку, який за допомогою сіток виловив з річки Інгул 120 особин карася та сазана. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.