Речника КМВА звільнили після його погроз журналісту

Речник Київської МВА та військовий 109 бригади сил ТрО Євген Ієвлєв. Ілюстративне фото: з соцмереж чоловіка

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв залишає посаду речника після інформації про його погрози журналісту Євгену Вакуленку.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України», — написав Тимур Ткаченко.

Також він додав, що процес пошуку нового речника затягнувся, тому від імені Київської міської військової адміністрації комунікацію здійснюватиме він особисто.

Нагадаємо, журналіст «Вільного Радіо» Євген Вакуленко отримав погрози після публікації матеріалу про декларацію працівника Покровського районного ТЦК.

Зазначається, що погрози надійшли від речника Київської військової адміністрації Євгена Ієвлєва, чий батько фігурував у розслідуванні.