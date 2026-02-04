Під тиском Безоса: The Washington Post звільнить близько 40% своїх працівників

The Washington Post звільнить близько 30% працівників. Фото: Alex Wong / Getty.

Власник «The Washington Post» та мільярдер Джефф Безос розпочав масштабну реструктуризацію видання на тлі фінансових збитків. Так з газети планують звільнити близько 40% свого персоналу, зокрема і керівника бюро «The Washington Post» у Києві.

Про це повідомляє The New York Times.

Скорочення торкнуться як бізнес-підрозділів, так і самої редакції: понад 300 із приблизно 800 журналістів звільнять. Зазначається, що керівництво видання «планує зосередитися на національних новинах, політиці, бізнесі та охороні здоров’я», водночас закриваючи або суттєво скорочуючи спортивний, книжний і міжнародний підрозділи.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Як зазначає NYT, у перші роки після придбання Джеффом Безосом газети «The Post» розширювалася, однак останнім часом компанія переживала серйозні фінансові труднощі. Головний редактор The Washington Post Метт Мюррей під час дзвінка з працівниками редакції в середу заявив, що компанія надто довго зазнавала значних збитків і не відповідала потребам читачів.

— Нині йдеться про те, щоб позиціонувати себе як ще більш необхідне видання в житті людей у дедалі більш перенасиченому, конкурентному й складному медіаландшафті. І після кількох років, коли, відверто кажучи, «The Post» мав серйозні проблеми, — сказав Метт Мюррей.

За його словами, у тій чи іншій мірі постраждають усі розділи. Водночас газета все більше фокусуватиметься саме на національній тематиці. Натомість, як повідомив головний редактор, спортивний розділ буде закрито, хоча частина журналістів залишиться і працюватиме над матеріалами про спортивну культуру. Розділ місцевих новин (metro) буде скорочений, книжний розділ закриють, так само як і щоденний новинний подкаст «Post Reports».

Будівля The Washington Post. Фото: Washington Post

Міжнародне висвітлення подій у світі також суттєво скоротять, однак, зазначається, що кореспонденти залишаться майже у деяких локаціях.

— Я знаю, що кожен із нас глибоко вірить у це місце, і ми всі хочемо його врятувати. «The Post» має стати гнучкішим і знайти нові способи роботи та інновацій, щоб зрозуміти, чого наші читачі хочуть більше, а чого — менше, — додав Метт Мюррей.

Але, за інформацією з соцмереж, насправді міжнародний відділ газети буде скорочено кардинально. Зокрема серед звільнених — керівник бюро газети у Києві. Місцеві співробітники наразі залишаються в штаті. Водночас головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що йдеться фактично про закриття київського бюро The Washington Post.

«Саме тому фактичне закриття київського бюро я не можу сприймати лише як технічне чи фінансове рішення, адже йдеться не тільки про оптимізацію витрат, а й про символічний сигнал того, як навіть найбільші й найвпливовіші світові медіа звужують свою оптику, економлять на міжнародній журналістиці та відступають там, де ще зовсім недавно вважали свою присутність принциповою. Навіть у момент, коли війна в Україні залишається однією з ключових тем для глобальної безпеки. Хоча свого часу WP відкривали свій офіс в Україні першими з міжнародних видань», — наголосила вона.

Також, за даними з соцмережах, повністю звільнили редакцію «The Post», яка займалася висвітленням подій у Близькому Сході. Серед звільнених — Каролін О’Донован, журналістка, що висвітлювала діяльність Amazon, основного джерела статків Джеффа Безоса.

Нагадаємо, Джефф Безос наприкінці 2023 року найняв Вілла Льюїса на посаду видавця, щоб знайти шлях як зробити прибутковим «The Post» на тлі падіння аудиторії та скорочення підписок. Вілл Льюїс експериментував із низкою змін, зокрема з активним використанням штучного інтелекту для коментарів, подкастів та агрегації новин, проте, схоже, це не дало результатів. Під час зустрічі з персоналом у 2024 році Льюїс попереджав про критичний стан компанії.

— Ми втрачаємо великі суми грошей. Ваша аудиторія за останні роки скоротилася вдвічі. Люди не читають ваші матеріали, — заявив він.

Нагадаємо, раніше у Києві затопило офіс Інституту масової інформації.