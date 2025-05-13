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У Лозовій на Харківщині зник заступник міського голови після відрядження до Чехії

Олексій Корпан. Фото: Лозівська міська радаОлексій Корпан. Фото: Лозівська міська рада

На Харківщині міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що його заступник Олексій Корпан, який на початку травня поїхав у службове відрядження до Чехії, перестав виходити на зв’язок.

У своєму дописі у Facebook Сергій Зеленський заявив, що три дні навколо ситуації з Олексієм Корпаном ширяться чутки про його можливу втечу за кордон. За словами мера, заступник вирушив до Чехії для співпраці щодо медичного обладнання для громади.

Проте 7 травня він перестав відповідати на дзвінки, а пізніше з’явився в інших соціальних мережах, але зв’язку з ним досі немає.

За словами міського голови, якщо виявиться, що його заступник «зрадив нашу державу», що «не вкладається у голові», правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. «Все буде у правовому полі», зазначив мер.

Нагадаємо, що протягом 2024 року 443 тисяч громадян України залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.

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