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У 2024 році майже пів мільйона українців виїхали за кордон і не повернулись

Пункт пропуску Нижанковичі — Мальховичі. Ілюстративне фото: Максим Козицький/FacebookПункт пропуску Нижанковичі — Мальховичі. Ілюстративне фото: Максим Козицький/Facebook

Протягом 2024 року 443 тисяч громадян України залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної прикордонної служби України. Загалом за минулий рік громадяни України перетинали державний кордон понад 30 мільйонів разів.

Кількість перетинів кордону громадянами України. Інфографіка: ОпендатаботКількість перетинів кордону громадянами України. Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що найбільше українців, які виїхали і не повернулися зафіксували у червні 194 тисячі.

«Лише 3 місяці торік мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень — +58 тисяч, липень — +23 тисячі та серпень — +89 тисячі», — говориться у повідомленні. 

Загалом за три роки повномасштабної війни близько трьох мільйонів українців виїхали і не повернулися. Це майже дорівнює кількості громадян, які залишили Україну за 11 років до війни (2011–2021 роки).

Аналітики наголошують, що дані стосуються лише громадян, які перетинали кордон через офіційні пункти пропуску. Немає достовірної інформації про тих, хто виїхав із тимчасово окупованих територій або нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року, 4,2 мільйона українців перебували в країнах Євросоюзу зі статусом тимчасового захисту, за офіційними даними ЄС.

Нагадаємо, що у грудні минулого року українські прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону за останні роки. Протягом доби з України виїхали 150 тисяч громадян.

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