У Німеччині та Швейцарії затримали 3 українців за підозрою в підготовці вибухів на замовлення спецслужб РФ

Поліцейські з собакою перевірюють пакунки. Фото: picture alliance / Noah Wedel

Трьох громадян України затримали у Німеччині та Швейцарії за підозрою в підготовці вибухів у вантажівці на замовлення спецслужб РФ.

Про це повідомляють видання Bild і DW з посиланням на дані німецької прокуратури.

За версією слідства, підозрювані діяли за вказівкою російських спецслужб та планували відправити з Німеччини посилки з вибуховими пристроями. Вони мали здетонувати під час транспортування до України. Одна з посилок містила GPS-трекер — ймовірно, для тестування маршруту доставки. Цей крок слідство розцінює, як спробу розвідки логістики перед організацією реального теракту.

Двоє підозрюваних були затримані у німецьких містах Кельн і Костиц, і наразі перебувають під вартою. Третього фігуранта затримали у Швейцарії — найближчим часом очікується його екстрадиція до Німеччини.

Ця справа є частиною розслідування, розпочатого після серії вибухових посилок, відправлених з Литви в 2024 році, які вибухнули в Англії, Німеччині та Польщі. Ті інциденти також пов'язують із діяльністю російських спецслужб .

Раніше повідомлялось, що в Україні 22% осіб, яких російські спецслужби завербували для своїх завдань є неповнолітніми, їх використовували для підготовки диверсій чи терактів.