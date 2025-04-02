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Кожен п'ятий завербований спецслужбами РФ в Україні — неповнолітній

Наслідки теракту 19 лютого 2025 року у Миколаєві, фото: поліція Миколаївської областіНаслідки теракту 19 лютого 2025 року у Миколаєві, фото: поліція Миколаївської області

В Україні 22% осіб, яких російські спецслужби завербували для своїх завдань є неповнолітніми, їх використовували для підготовки диверсій чи терактів.

Про це заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності, зокрема з наркотичною, алкогольною або ігровою.

«За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників — це саме неповнолітні, 55% — це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні за будь-яку ціну», — каже Артем Дехтяренко.

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Він також пояснив, що підпали військових автівок і диверсії на залізниці активізувалися в травні 2024 року, а от вербувати для організації вибухів, в тому числі дітей, почали від початку 2025 року.

«Наймолодшими виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф Укрзалізниці, були 13-річні агенти-підлітки. Найстарший — 52-річний чоловік, який спробував закласти вибухівку у Дніпрі», — додав речник СБУ.

Нагадаємо, 11 березня правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції у Миколаєві.

Затримання дівчини прокоментував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він написав, що росіяни хотіли підірвати разом з вибухівкою і саму дівчину. А згодом суд відправив дівчину під арешт

До цього правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Ними виявились четверо підлітків з Полтавської області, віком від 14 до 17 років. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

14 лютого біля одного з кафе Миколаєва пролунав вибух. Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка. Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту підозрюваних без права на внесення застави.

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