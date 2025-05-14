Росія атакувала об’єкт промислової інфраструктури в Сумах: є загиблі та поранені
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- Даріна Мельничук
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17:12, 14 травня, 2025
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У середу, 14 травня, російська війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумській громаді.
Про це повідомив виконуючий обовʼязки міського голови Сум Артем Кобзар.
«Вибух, який щойно було чутно в місті, — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури. Додаткову інформацію буде надано згодом», — написав Артем Кобзар.
У Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
«Наслідки удару росіян зʼясовуються. На місці події працюють відповідні служби», — додали в повідомленні.
Пізніше в Сумській міській раді повідомили, що загинуло дві людини, ще девʼять поранених, двоє з них — у важкому стані.
Нагадаємо, 13 травня, російські війська здійснили серію атак дронами на кілька громад Миколаївської області.
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