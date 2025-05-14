Росія атакувала об’єкт промислової інфраструктури в Сумах: є загиблі та поранені

Росія атакувала 14 травня Суми. Фото: Сумська міська рада

У середу, 14 травня, російська війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумській громаді.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки міського голови Сум Артем Кобзар.

«Вибух, який щойно було чутно в місті, — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури. Додаткову інформацію буде надано згодом», — написав Артем Кобзар.

У Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

«Наслідки удару росіян зʼясовуються. На місці події працюють відповідні служби», — додали в повідомленні.

Пізніше в Сумській міській раді повідомили, що загинуло дві людини, ще девʼять поранених, двоє з них — у важкому стані.

Нагадаємо, 13 травня, російські війська здійснили серію атак дронами на кілька громад Миколаївської області.