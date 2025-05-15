Росіяни з дронів та артилерії обстріляли дві громади на Миколаївщині

Вранці 14 травня, близько 06:00, російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. Пізніше, о 16:10 та 16:20, армія РФ завдала ударів із дронів FPV по тій самій території.

Обійшлося без постраждалих, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У цей же день о 06:14 росіяни атакували акваторію Очаківської громади, також із застосуванням FPV-дрона.

Нагадаємо, що 13 травня російські війська також здійснили серію атак дронами на кілька громад Миколаївської області. Внаслідок одного з влучань у селі Лупареве було пошкоджено будівлю на території лікарні, а також спалахнула пожежа.