Росіяни з дронів та артилерії обстріляли дві громади на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:08, 15 травня, 2025
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Вранці 14 травня, близько 06:00, російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. Пізніше, о 16:10 та 16:20, армія РФ завдала ударів із дронів FPV по тій самій території.
Обійшлося без постраждалих, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У цей же день о 06:14 росіяни атакували акваторію Очаківської громади, також із застосуванням FPV-дрона.
Нагадаємо, що 13 травня російські війська також здійснили серію атак дронами на кілька громад Миколаївської області. Внаслідок одного з влучань у селі Лупареве було пошкоджено будівлю на території лікарні, а також спалахнула пожежа.
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