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Цьогоріч по Україні в аваріях загинуло понад 1200 людей

ДТП по Україні. Ілюстративне фото з Getty Images.ДТП по Україні. Ілюстративне фото з Getty Images.

За перші три місяці 2025 року в Україні сталося 9 574 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули 1 252 людини, а 11 751 отримали травми.

Такі дані оприлюднила на Патрульна поліція України.

У січні зареєстрували 1 657 аварій, які забрали життя 235 людей і призвели до травмування 2 029 осіб.

У лютому сталося 3 092 ДТП. Тоді загинули 406 людей, а 3 793 отримали поранення. У березні кількість аварій зросла до 4 825. Загальна кількість загиблих — 611, травмованих — 5 929.

За даними поліції найчастіше у ДТП з початку року гинули через порушення швидкості руху. Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном. Третьою причиною є порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів.

Нагадаємо, що у 2024 році на дорогах Миколаївщини сталося 282 аварії за участю пішоходів. В яких загинули 29 людей, ще 276 отримали травми.

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