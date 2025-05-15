Поштою розсилав наркотики: у Миколаєві обвинуваченого відправили під варту із заставою у ₴1,5 млн

Фото обвинуваченого з зали суду у Центральному районному суді Миколаєва

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід для чоловіка, якого обвинувачують у продажу наркотиків.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

27-річного місцевого жителя звинувачують у систематичному збуті наркотичних та психотропних речовин. За даними слідства, у лютому-березні 2025 року він продавав наркотики через поштові сервіси, відправляючи їх до різних міст України, зокрема Києва, Дніпра, Одеси та Кривого Рогу.

Адвокат просив суд призначити чоловіку домашній арешт або зменшити суму застави, але суддя Центрального районного суду Миколаєва Володимир Лященко постановив взяти його під варту. Розмір застави склав 1 мільйон 514 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на Миколаївщині зупинили діяльність великої групи наркоторговців. Вони виготовляли та продавали амфетамін, альфа-PVP і мефедрон у спеціальних підпільних лабораторіях. Наркотики передавали покупцям через схованки або поштою.