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В Одеському зоопарку сервал проник до левів: обійшлося без жертв

Білі леви. Фото: Одеський зоопаркБілі леви. Фото: Одеський зоопарк

У четвер, 15 травня, в Одеському зоопарку стався інцидент — африканський дикий кіт сервал вибрався зі свого вольєра та потрапив до левів. Один із левів був ізольований, іншого довелося приспати, аби уникнути трагедії.

Про це розповів директор звіринцю Ігор Біляков, пише «Інтенту».

Причини втечі сервала наразі з’ясовують. За словами Білякова, це сталося раптово, і адміністрація перевіряє обставини, за яких тварина змогла покинути свій вольєр.

— Він пробрався до левів, а там два хижаки. Одного з них ми встигли ізолювати, а іншого довелося приспати, — зазначив Ігор Біляков.

Приспати лева вдалося лише через годину, проте вже зараз тварина прокидається, а сервал повернувся до свого вольєра.

— Добре, що леви його взагалі не зачепили. У телеграм-каналах вже з’явились фото з кров’ю, але це перебільшення — жодної подряпини на ньому немає, — запевнив директор.

Це вже не перший подібний інцидент так Біляков згадав попередній випадок, коли з вольєра втік леопард, однак тоді ситуація була критичнішою, і тварина поводилася агресивно.

Після цього, організація UAnimals закликала правоохоронців ретельно розслідувати обставини загибелі леопарда в Одеському зоопарку. 

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