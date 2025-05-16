На Миколаївщині знову працювала ППО, Куцурубську громаду атакували дронами

Минулої доби, 15 травня, російська армія двічі — о 10:10 та 19:00 — атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Обійшлося без постраждалих, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також у ніч на 16 травня на території Миколаївської області сили протиповітряної оборони здійснювали бойову роботу. Подробиці обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, що 14 травня російські війська обстріляли Куцурубську громаду з артилерії. А пізніше завдала ударів із дронів FPV.